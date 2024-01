Platformas "Tet TV+" skatītāji pērn visvairāk skatījušies pašmāju seriālus un filmas

Stāsta "Tet" komercdirektors Edgars Grandāns: "Viens no mūsu mērķiem ir radīt un iedzīvināt arvien jaunu pašmāju televīzijas saturu, uzsverot sabiedrībai aktuālas un interesantas tēmas. Šobrīd "Tet TV+" platformā ir pieejamas 5000 seriālu epizodes un filmas, kopā aptverot vairāk nekā 13 000 stundas izklaidējoša un izglītojoša satura visām gaumēm, interesēm un paaudzēm. 22% no tā ir "Tet" oriģinālsaturs. Tie ir kvalitatīvi pašmāju seriāli, raidījumi un filmas. Varam būt lepni par Latvijas kinodarbiem, jaunajiem režisoriem un producentiem, ar kuriem strādājam diendienā, un redzam, ka skatītāji to novērtē.”