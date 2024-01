Latvijas straumēšanas un radiostaciju singlu tops tagad vienuviet!

Straumēšanas vietņu 2024. gada 1. nedēļas tops

Straumētāko latviešu singlu topa augšgalā ir grupa “Singapūras Satīns” ar dziesmu “Uz seen”, kas topā atrodas jau 53 nedēļas. Trešajā vietā ir grupas dziesma “Degviela” no 2023. gada oktobrī izdotā albuma “Super” - topā 32 nedēļas. Ceturtā ir vēl viena šī albuma dziesma - “Labvakar”, piedaloties Ricky Done Did It!, topā ir jau 23 nedēļas.