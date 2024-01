Purvīša balvas 2025 nominantiem piepulcējas vēl trīs autori

Mākslas zinātniece Antra Priede par Jāņa Šneidera izstādi stāsta: “Izstāde rada telpu, no kuras autors raugās uz saviem darbiem vai pats uz sevi, nojaušot, ka viens no glezniecības darbiem ir pašportrets. Pieredzes un skatīšanās telpa tiek atvērta katram ienācējam, sasniedzot reti pietuvinātu intimitātes sajušanu, kuras tik ļoti trūkst šodienas pasaules iznīcības priekšā."

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra kuratore Inga Lāce vērtē Mārītes Mastiņas-Pēterkopas un Rolanda Pēterkopa kopdarbu "Fieldwork: Invisible Exercises" (Lauka pētījums. Neredzamie vingrinājumi), norādot, ka abi "ir modes dizaineri, kas jau kādu laiku darbojas starpdisciplināri un kuru mērķis ir modes dizaina robežu pārkāpšana. Par to arī ir šī izstāde – par mēģinājumiem nokļūt kaut kur aiz apģērba, par mēģinājumiem, kas aizgājuši par tālu vai arī nekur nav aizveduši. Par vēlmi aizbēgt no ķermeņa, kas diktē modes funkcijas. Vai arī modes, kas diktē ķermeņu formas. Šie jautājumi izstādē nav atbildēti, bet virmo gaisā starp mūzikas partitūrām, zīda lakatiem un trenci, ko no sabrukšanas aiztur divi mazi putniņi."