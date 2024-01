Britu komēdija “Pīters Pens saiet sviestā” iedzīvojas Dailes teātrī

Šī ir jau otrā izrāde Dailes teātrī, kas tapusi ciešā sadarbībā ar “The Mischief Theatre”. 2022. gada sākumā iestudēts darba “Izrāde, kas saiet sviestā” (The Play That Goes Wrong) pārlikums, kas arvien ir viena no skatītāju vispieprasītākajām Dailes teātra izrādēm. Nu Dailes teātrī būs redzams oriģinālā uzveduma “Peter Pan Goes Wrong” (kas ar panākumiem jau vairākas sezonas tiek spēlēta Londonas Vestendā) precīzs pārlikums.