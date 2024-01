Kā izdzīvot mainīgā un bīstamā pasaulē? Savu versiju piedāvā rakstniece Džena Andersone

“Pēdējā laikā šad tad aizdomājos, vai bērni ir savu vecāku turpinājums vai nav. Visi šie no ābelēm tālu nekrītošie āboli un tā tālāk. Arvien biežāk man sagribas, kaut es būtu kritusi un aizripojusi pavisam tālu no tās savas ābeles, jo baidos, ka tā arī netikšu prom no koka ēnas.”