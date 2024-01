Grāmatas “Brāļi Žagari” autore Tatjana Žagare-Vītiņa: “Ir neiespējami neredzēt paralēles starp pagātni un tagadni”

Ideja par grāmatas tapšanu radusies 2017. gada Ziemassvētkos, kurus Tatjana svinējusi Andreja (1958-2019) un Jura (1961) vectēva mājās "Kalna Žagaros" netālu no Cēsīm: “Tikko bija iznākusi mana grāmata par deviņiem ASV dzīvojošiem latviešiem, kuri cenšas nepazaudēt saikni ar Latviju. “Kad tu uzrakstīsi par mums?”, smejoties jautāja viens no brāļiem. Piedāvājums izraisīja jautrības pilnu domu apmaiņu par to, kā varētu izskatīties šāda grāmata. Īpaši ņemot vērā to, ka mūs ar Juri saista gandrīz divdesmit gadu ilga laulība un divi dēli. Smējos kopā ar visiem, bet pēc laika sāku domāt – kāpēc ne?”