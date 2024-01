Atbalsts festivālam "Positivus" raisījis asas diskusijas Rīgas domē

Kossovičs informēja, ka festivāla rīkotāji, pārceļot pasākumu uz Rīgu, aicināja to atbalstīt trīs gadus. Līdz ar to pašvaldībai šis atbalsts ir jāsniedz.

Uz to noreaģēja "Saskaņas" deputāts Mihails Kameņeckis, piebilstot, ka ir cinisms, liels cinisms un Kossoviča viedoklis. Viņaprāt "Progresīvie" atbalstīs līdzekļu piešķiršanu festivālam, jo tas esot viņu projekts.

Pret finansējuma piešķiršanu nobalsoja ne tikai opozīcijas partija "Saskaņa", bet arī koalīcijas partneri - Natālija Ābola, Juris Radzevičs un Dainis Turlais no "Gods kalpot Rīgai", Jurģis Klotiņš, Kaspars Spunde, Edvards Ratnieks, Ieva Siliņa no "Nacionālās apvienības/Latvijas reģionu apvienības " frakcijas un neatkarīgais deputāts Jakovs Pliners.

Paredzēts, ka šis finansējums veidos 9,67% no festivāla kopējās tāmes.

Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, 2022.gada jūlijā festivāls pirmoreiz notika Rīgā, Lucavsalā, un abās festivāla dienās to apmeklēja attiecīgi 20 000 un 23 000 apmeklētāju, no kuriem vismaz 6000 bija no ārvalstīm.