Ziedoņa muzejs lūdz palīdzību piecdesmit gadus vecā niedru jumta nomaiņai

Latvijā ir daudz jumiķu, bet maz vairs tādu, kas spēj apjumt ar niedrēm. Esam atraduši meistaru no Ziedoņa dzimtā Ragaciema. Meistars Agnis Ruņģis savu aroda prasmi apguvis pie niedru jumta licēja, kurš darināja jumtu Ziedoņa mājai. Arī niedres jumtam pļausim no Imanta Ziedoņa bērnības vietas – Ragaciema apkārtnē, no netālu esošā Kaņiera ezera. Imantam šāda apstākļu saderība būtu ļoti patikusi.