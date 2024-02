Mīlas stāsti ir dažādi: ieteikumi romantiskam kino Valentīndienā

Tiem, kam dažādas mīlas likstas sniedz lielisku iespēju izsmieties un varbūt pat salīdzināt ar savām neveiksmēm mīlas frontē, Valentīndienā sevi jāpalutina ar labu komēdiju. Piemēram, absurdā komēdija “Kopā pret paša gribu” (rež. Frenks Korači, 2014) ar Drū Berimoru un Ādamu Sandleru galvenajās lomās. Filmā aktieri iejūtas divu vientuļu vecāku tēlā, kuri pēc postoša un neveikla pirmā randiņa nolēmuši vairs nesatikties. Taču liktenis izspēlē joku – pavisam drīz viņi attopas kopā ar saviem bērniem pavadām brīvdienas Āfrikā, pašiem to neplānojot. Lielisku aktieru saspēli var skatīt gandrīz tikpat absurdajā, bet ar laimīgām beigām vainagotajā romantiskajā komēdijā “Trakā, dullā mīlestība” (rež. Džons Rekva un Glens Fikara, 2011) ar Holivudas zvaigžņu Stīva Karela, Raeina Goslinga, Džulianas Mūras un Emmas Stounas līdzdalību. Ja kārojas pēc īstena latviešu humora, Imanta Krenberga latviešu kino zelta klasika “Īsa pamācība mīlēšanā” (1982) būs labs risinājums. Filmā var sekot līdzi Viļņu Jāņa amizantajiem līgavas meklējumiem, izvēloties netipisku stratēģiju – vainojot skaļos baznīcu zvanus, precinieks izliekas par kurlu. Šie muļķīgie meli ļauj viņam dzirdēt to, ko mēļo apkārtnes meitas un sadzirdēt to vienu, kurai patiesi rūp nabaga slimnieks.