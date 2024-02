Maima Grīnberga saņēmusi Somijas Valsts balvu par somu literatūras tulkošanu

Pēc Somijas literatūras eksporta centra FILI datiem laikā no 1996. gada, kad iznāca mans pirmais tulkojums no somu valodas, līdz šai dienai latviski ir publicēti 166 somu grāmatu tulkojumi. Diemžēl pretējā virzienā šis skaitlis ir stipri mazāks, ap 30 grāmatu, par ko liels paldies galvenokārt Mirjai Hovilai, Hilkai Koskelai un Annikai Sunai. Es ārkārtīgi priecātos, ja informācija, ko par citu zemi, cilvēkiem, vēsturi, šai gadījumā Latviju, var iegūt tikai no daiļliteratūras vai populārzinātniskajām grāmatām, somu lasītājiem būtu pieejama vairāk.”