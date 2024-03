Marts ir par stiprām sievietēm: iedvesmojoša kino izlase

Vieglāku kino žanru cienītājiem noteikti der izvēlēties Kinoakadēmijas balvai vairākās nominācijās nominēto filmu “Bārbija” (rež. Greta Gērviga, 2023). Galveno lomu tajā atveido austrāliešu aktrise Margota Robija, kura ir arī viena no filmas līdzproducentēm un bez veiksmīgās aktrises karjeras ir atpazīstama kā ietekmīga viedokļu līdere – viņa publiski iestājas par dzimumu līdztiesību, sieviešu un LGTB kopienas tiesībām. Kopā ar vīru producentu Tomu Ekliju līdzdibinājusi uzņēmumu “LuckyChap Entertainment”, veidojot filmas, kuru mērķis ir pasniegt stāstus no sieviešu perspektīvas neatkarīgi no tā, vai tās būtu rakstnieces, režisores vai producentes. Šis uzņēmums līdzproducēja arī fantāzijas komēdiju “Bārbija”.