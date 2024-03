Mileniāļi, sarosieties! ⟩ Rīgā uzstāsies hita "Bonkers" radītājs un graima karalis Dizijs Raskals

Vēlākās intervijās, kad Dizijs jau bija kļuvis slavens, viņš atzinis, ka savulaik esot zadzis mašīnas un pa reizei atņēmis piegādātājiem kādu picu, atstājot klientus badā, bet paralēli šiem nedarbiem ieinteresējies par skatuves mākslu un apmeklējis jauno aktieru teātri YATI Islingtonā (Young Actors Theatre Islington). Četrpadsmit gadu vecumā jau kļuvis par drum’n’bass dīdžeju, pats pa virsu mūzikai repojot, bet sešpadsmit gados jau noproducējis pirmo singlu I Luv U, ko izdevusi ietekmīgā ierakstu kompānija XL Recordings, kuras paspārnē par megazvaigznēm izauguši The Prodigy. Žurnāls The Wire viņa pirmo singlu nodēvēja par analogu grime žanrā tam, par ko pankrokā jau teju pusgadsimtu tiek uzskatīts Anarchy in the U.K. - lielākais Sex Pistols hits.