Intervijā leģendārā futbolista Djego Maradonas meita atklāti runā par savu tēvu

Intervijā slavenā futbolista Djego Maradonas meita Dalma Maradona sniedz ieskatu dokumentālās filmas “Dalma Maradona: Dieva meita” (The daughter of God: Dalma Maradona) tapšanā. Filma ļauj ieskatīties D.Maradona dzīvē ar viņa meitas Dalmas acīm, iepazīstoties ar vēl nedzirdētiem stāstiem, atklāsmēm un fotoattēliem.

Mana pirmā tikšanās bija ar producentu Akselu Kuščevatski (Axel Kuschevatzky), kurš piezvanīja un pastāstīja, ka dokumentālās filmas veidotāji sazinājušies ar viņu, lai veidotu stāstu par manu tēvu. Mēs vēlējāmies šo stāstu izvērst plašāk, jo visi jau zina manu tēvu kā futbola zvaigzni. Vēlējāmies parādīt to viņa personības pusi, kas plašākai sabiedrībai nebija pazīstama. Izrāde “Dieva meita”, ko es iestudēju pirms pāris gadiem, bija pirmais solis, kas palīdzēja sniegt ieskatu manās attiecībās ar tēvu, skaidrojot, ka Djego Maradona man bija vienkārši tētis.

Jā, bet vairāk par visu es priecājos, ka varu citiem parādīt dokumentālo filmu, kas tapusi ar lielām rūpēm un mīlestību. Tas ir mans stāsts, un es to gribēju pastāstīt no sava skatu punkta. Lai apkopotu visus materiālus, man bija jārunā ar cilvēkiem, kuri viņu patiešām pazina. Es tikos ar daudziem viņa kolēģiem un draugiem, kuri vēlējās dalīties savos stāstos par viņu. Šī dokumentālā filma ir dāvana manam tēvam, kā arī man pašai, jo tas, ka biju daļa no viņa dzīves, jau ir kā dāvana man. Filma “Dalma Maradona: Dieva meita” ir veltījums ikvienam, kurš vēlas redzēt neierastas tēva un meitas attiecības. Mūsu stāstā ir iespaidīgi un vēl neredzēti kadri.