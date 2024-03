"Aizdomājos par rokasspiedienu sasveicinoties..." Ļaudis komentē video, kur politiķis līdztekus sēdes vadīšanai pievēršoties sievietes kājām

"Ir bijis precedents, kad viena no darbiniecēm, kura izvēlējusies pārtraukt darba attiecības, ir vērsusies pie tiesībsarga. Ir vērsušies Darba inspekcijā par to, ka priekšsēdētājs, viņasprāt, ir mobingojis viņu kā darbinieci. (..) Šajā ziņojumā bija arī viena frāze par to, ka viņa ir identificējusi to, ka tā varētu būt seksuāla rakstura iezīme," raidījumam "Panorāma" sacīja Lonerte.