Unikālas video liecības filmā atdzīvina leģendāro kino mākslinieku Juri Podnieku

Režisoru tandēma Antras Cilinskas un Annas Vidulejas kopdarbs pirmizrādi piedzīvoja 1. martā starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā “ArtDocFest”, savukārt no 18. marta filma skatāma Latvijas kinoteātros. No 1. maija filma pieejama arī straumēšanas platformā LMT Viedtelevīzija, un to papildina arī Jura Podnieka pazīstamāko filmu izlase.