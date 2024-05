Jūnijā Latvijā atgriezīsies franču dziedātāja Imany un “Voodoo Cello”

Pēdējo desmit gadu laikā Imany vai īstajā vārdā Nadja Mladžalo (Nadia Mladjalo) dziļā balss ir pievērsusies franču publikai, skanot soula, folka un blūza repertuāram. Ar savu divu singlu hitu Don't Be So Shy un You Will never Know triumfu, ar saviem diviem albumiem līdz pat filmas Sous les jupes des filles oriģinālajam skaņu sniegumam Imany ir guvusi virkni panākumu visā pasaulē.