Pēc vētras postījumiem atkal darbojas “Tērvetes tīklu parks”

Šķēršļu parkā “Tarzāns” ir deviņas trases, no tām atjaunotas un pārveidotas divas zaļā līmeņa trases (3‒4 m augstumā), divas zilā līmeņa trases (4‒6 m augstumā) un sarkanā trase (6‒8 m augstumā), stāsta “Tarzāna” vadītājs Gatis Fromanis. “Pagājušajā gadā koki tika sagāzti krustām šķērsām, bija jāpārveido visas trases.

Melno trasi pēc vētras neatjaunojām, tās princips ir būt ļoti augstu ar ļoti grūtiem šķēršļiem, bet mūsu klienti vairāk ir bērni, kas nav tik asu izjūtu cienītāji, izņemot atsevišķus gadījumus. Melnās trases vietā mēs izveidojām trošu nobraucienu trasi (Tiroliešu trasi), kas sastāv no trīs skaistiem trošu nobraucieniem, no kuriem garākais ir 75 m. Tā ir viegla trase, kurā nobraucienus var veikt visi no 10 gadu vecuma. Ja nav vējains, šo trasi var veikt arī jaunāki bērni. Mazo bērnu trasītes (3‒6 gadi) nebija izpostītas, tās ir atjaunotas un mazliet pilnveidotas.”