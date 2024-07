Mūziķe Madara Pērkone ar projektu “Might Delete Later” balss ziņas pārveido par dziesmām

Madara aicina ikvienu neaizmirst atstāt arī savu balss ziņu – jo kas to lai zina? Varbūt to vēlāk būs iespējams dzirdēt nākamajā “Might Delete Later” koncertā uz skatuves.

Dzīvais vokāls, modulārie sintezatori un perkusijas apvieno Madaras vokālu ar viņas rūpīgi producētajām deju dziesmām, iespaidojoties no tādiem māksliniekiem kā Jamie XX un Fred Again. Piektdien, 12. jūlijā, iznāk viņas jaunākais singls “Think About Last Night”, kas izdots kopā ar franču kompāniju Believe.