Laima Rendezvous Jūrmala – vienīgais festivāls Baltijā, kas pulcē Eirovīzijas dalībniekus un uzvarētājus kuplā skaitā

Producentes Elitas Mīlgrāves vārdi vislabāk izsaka festivāla būtību: "Mēs esam ļoti priecīgi uzņemt Eirovīzijas dalībniekus, jo katrs no tiem jau ir pierādījis savas uzstāšanās spējas lielos šovos. Viņu dalība ir svētki visiem, jo kurš vēl festivāls uzņem vienā dienā tik daudz spilgtu un daudzveidīgu mākslinieku? Esam patiesi aizkustināti par to, ar kādu prieku mākslinieki brauc un uzstājas pie mums ne tikai ar savām Eirovīzijas dziesmām, bet arī labprāt parāda jaunākos singlus."

Papildus NEMO uz festivāla skatuves kāps arī Igaunijas pārstāvji Eirovīzijā – Uku Suviste, kas piedalījās konkursā ar dziesmu "The Lucky One" (2021. gads) un Elina Nechayeva, kas pārstāvēja Igauniju 2018. gadā ar dziesmu "La Forza". Festivāla draugi – grupa no Moldovas SunStroke Project, kas 2017. gadā pārstāvēja savu valsti ar dziesmu "Hey Mamma" un ieguva 3. vietu, – arī būs klāt. Poļu mākslinieks Michal Szpak, kas pārstāvēja savu valsti 2016. gadā ar dziesmu "Color of Your Life", arī ieradīsies uz Jūrmalu, lai piedalītos Laima RendezVous Jūrmala.