FOTO Kamēr Rīgā rīb "Positivus", Jūrmalas festivālā bauda baletu

Festivālā 19. jūlijā viesojās Barselonas flamenko balets ar dejas uzvedumu "Karmena". Projektā "Karmena" balets pievēršas mītam par Karmenu, tās vēstījumam par drosmi un brīvību netaisnīgā pasaulē. Prospēra Merimē stāsts oriģinālā uzvedumā iedzīvināts ar fragmentiem un aranžējumiem no Žorža Bizē slavenās operas "Karmena", flamenko dziedājumiem un ģitārista, komponista Ivana Pereza oriģinālmūziku.

Jau ziņots, ka Jūrmalas festivāla noslēgumā 20. jūlijā izskanēs galā koncerts ar skaistākajām operu ārijām. Koncertā dziedās tenors Antoņenko, soprāns Inga Kalna, vācu mecosoprāns Doroteja Bīnerte, itāļu bass Vitorio De Kampo, pie Jūrmalas festivāla diriģenta pults stāsies Andrijs Jurkevičs no Ukrainas. Galā koncertā skanēs izlase ar ārijām, duetiem no pazīstamām un mazāk zināmām itāļu "bel canto", romantisma un verisma operām, kā arī fragmenti no Johana Štrausa un Franča Lehāra operetēm.