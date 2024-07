FOTO Koncertdārzu “Pūt, vējiņi!” pieskandinājis “Remix” džezroks un Kristīnes Prauliņas soulmūzika

Uz koncertdārza skatuves izskanēja divas programmas vienā koncertā. Koncerta pirmajā daļā Kristīne Prauliņa un “The Soulful Crew” atskaņoja oriģinālmūziku angļu un latviešu valodā no sava pirmā solo albuma, kā arī kritiķu augsti vērtētā 2023. gada albuma “Textures”. Izskanēja tādas dziesmas kā “Get What’s Mine”, “Groove With Me”, “Heavy Soul” un nesen izdotie singli “Tev piestāv” un “Jā, bet!”, kuri ir daļa no grupas topošā minialbuma ar dziesmām latviešu valodā.