FOTO Izrādi "Tobāgo" komponista Ulda Marhileviča dzimtajā Liepājā uzņem ar stāvovācijām

Lomās: Andrejs Vītols, kuģu būvētājs no Ventspils – Mārcis Maņjakovs; Ieva Pakalniņa, Andreja līgava – Aija Dzērve; Sīmanis Zaķītis, buru audējs no Piltenes – Varis Vētra; Līna Zaķītis, viņa sieva – Katrīne Pasternaka vai Daiga Gaismiņa; Lulla Zaķītis, viņu meita – Dita Lūriņa; Ģierts Kore, zvanu kalējs no Puzes – Artis Robežnieks; Amālija Kore, viņa sieva – Indra Briķe vai Akvelīna Līvmane; Vilis Olektiņš, zemnieks no Popes – Juris Kalniņš; Grieta Olektiņa, viņa sieva – Olga Dreģe; Kornēlijs Hansens, holandiešu jūrnieks – Edgars Pujāts; Lilija, krogusmeita, Hansena mīļotā – Madara Botmane; Akeravana, avaraki indiāņu karalis – Rūdolfs Cīrulis; Robinsons Krūzo – Juris Strenga.