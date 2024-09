Lepnums bez aizspriedumiem - britu kino "Baltijas pērlē"

Filma “Visi esam svešinieki” (All of Us Strangers, Apvienotā Karaliste-ASV, 2023, pirmizrāde notika Telluraidas starptautiskajā kinofestivālā, ASV), iespējams, ir festivāla kritiķu visaugstāk novērtētā filma. Vairāk nekā simts nomināciju visdažādākajās kategorijās! Divdesmit astoņas balvas!