Atklāta pieteikšanās "Liepāja 2027" jauniešu izaugsmes pilotprojektam

Pieteikties darboties "Liepāja 2027" jauniešu programmā aicināti jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Programma paredz aktīvu darbu no 2024. gada oktobra līdz 2025. gada augustam, kuras laikā jauniešiem būs iespēja darboties vairākās kultūras organizācijās, lai ieraudzītu tās “jaunām acīm”.

"Liepāja 2027" jauniešu izaugsmes programmā paredzēts uzņemt 20 jauniešus no Liepājas, piecus jauniešus no Dienvidkurzemes novada un piecus no Kuldīgas novada.