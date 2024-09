Justeina Gordera dižpārdoklis “Sofijas pasaule” piedzīvo jaunu izdevumu

“Sofijas pasaule” tūlīt pēc iznākšanas tālajā 1991. gadā piedzīvoja īstu furoru – to lasīja, par to runāja, to tulkoja daudzās valodās. Arī Latvijā tā pirmo reizi iznāca jau 1996. gadā, tad atkārtoti 2005., un nu ar jaunu vāciņu un autora priekšvārdu no jauna dodas pie lasītājiem.