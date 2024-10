Konkursā “Magic Mania” pulcēsies pasaulē populāri iluzionisti

Pasaku noskaņās deviņi izcili iluzionisti no sešām pasaules valstīm sacentīsies par augstāko titulu un prestižām balvām. Pasaules līmeņa maģijas šovu varēs baudīt piektdien, 11. oktobrī plkst. 20.00 Rīgā, Elizabetes ielā 55.

Foto no privātā arhīva

Foto: Foto no privātā arhīva

Esam izstrādājuši īpaši atraktīvu programmu, kas aizraus skatītājus un ļaus iegrimt pasaku maģijā. Lai nodrošinātu augstākās klases izpildījumu, šogad rūpīgi atlasījām tikai pašus talantīgākos un oriģinālākos iluzionistus no visas pasaules.

Pasākuma zvaigzne būs vācu iluzionists TOPAS – ne tikai viens no jaunākajiem pasaules čempioniem burvju mākslā, bet arī vienīgais, kurš šo titulu izcīnījis divas reizes. TOPAS ar savu virtuozitāti, un iespaidīgajām ilūzijām jau divdesmit gadus gūst panākumus visā pasaulē, un mēs esam pagodināti, ka viņš šogad piedalīsies mūsu pasākumā.”

Iluzionisma sacensību dalībnieku sniegumu vērtēs profesionāla žūrija, kuru vadīs Iluzionisma teātra un muzeja “Mystero” dibinātājs Enriko Pecolli (Enrico Pezzoli). Viņa komandā būs pasaulē atzīti iluzionisti: TOPAS (Tomass Frošls) no Vācijas, Mants Žmuidinavičs (Mantas Zmuidinavicius) no Lietuvas, Salvatore Rapučilo (Salvatore Rapacciuolo) un Džovanni Valpreda (Giovanni Valpreda) no Itālijas. Līdztekus iluzionistiem, dalībniekus vērtēs dziedātāja Grēta Grantiņa.