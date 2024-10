FOTO un VIDEO Noskaidrots iluzionistu konkursa "Magic Mania – Fairytale” uzvarētājs

Mēs esam lepni, ka Latvijā spējam rīkot šāda mēroga konkursu, kas turpina piesaistīt labākos iluzionistus no visas pasaules, pierādot mūsu spēju radīt starptautisku pasākumu ar augstiem kvalitātes standartiem," uzsver konkursa organizatore, iluzioniste Dace Pecolli .

Šī gada konkursā par galvenajām balvām 1500 EUR, 1000 EUR un 500 EUR vērtībā savā starpā sacentās deviņi iluzionisti no Latvijas, Itālijas, Argentīnas, Korejas, Vācijas un Zviedrijas.

Viņu sniegumu vērtēja profesionāla žūrija; Enriko Pecolli (Enrico Pezzoli), TOPAS no Vācijas, Mants Žmuidinavičs (Mantas Zmuidinavicius) no Lietuvas, Salvatore Rapučilo (Salvatore Rapacciuolo) un Džovanni Valpreda (Giovanni Valpreda) no Itālijas. Līdztekus iluzionistiem dalībniekus vērtēja dziedātāja Grēta Grantiņa.