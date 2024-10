“Carnival Youth” koncerts “Palladium” tepat aiz stūra, īpašā viešņa – ANNIKA

Grupa nupat atgriezusies no Dienvidkorejas un Japānas tūres, kā ietvaros starp vairākiem koncertiem uzstājās arī Seulā notiekošajā mūzikas industrijas festivālā “Zandari”, kuru apmeklē industrijas pārstāvji no visas pasaules un leģendārajā Tokijas koncertvietā “Ruby Room”, kur uzstājušies tādas grupas un mākslinieki kā "Belle & Sebastian", Kikagaku Moyo un Basement Jaxx.

“Carnival Youth” mūzika ir aizraujošu melodiju, gaišas enerģijas un sapņainu skaņu sajaukums. Grupas pirmais albums No Clouds Allowed tika izdots 2014. gada 20. oktobrī, un tajā iekļautas tādas dziesmas kā “Never Have Enough”, “Brown Eyes and All the Rest” un “Akmentiņi”. Šis albums grupai atvēra vārtus gan uz pašmāju, gan ārzemju fanu sirdīm. Kopš No Clouds Allowed grupa izdevusi trīs oriģinālmūzikas albumus – Propeller, Vienā vilcienā un Good Luck.