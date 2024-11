Francijas un Latvijas stīgu kvartets “Akilone” pirmoreiz koncertēs Rīgā

Stāsta kvarteta dalībniece Magdalēna Geka: “Šis koncerts ir daļa no kvarteta tūres Baltijas valstīs, kuras ietvaros koncertēsim Tallinā un Kuresārē Igaunijā, kā arī uzstāsimies Čurļoņa festivālā Viļņā. Programmas vadmotīvs ir mīlestība uz dabu, kas ir īpaši raksturīga čehu slavenākajam komponistam Antonīnam Dvoržākam; daba atspoguļota arī Santas Bušs stīgu kvartetā.”

Ar šo koncertu Rīgā tiek atzīmēs Čehu mūzikas gads (to reizi desmit gados, kas beidzas ar skaitli “4”, svin visā pasaulē), turklāt tā būs kvarteta jaunā tvarta “Deep in the Forest”, kas veltīts Antonīna Dvoržāka (1841-1904) mūzikai, prezentācija Latvijas klausītājiem.