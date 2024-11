Tautas kultūras apskats: bārtenieku svētki, festivāla "Baltica" skates, "Zelta Sietiņa" jubileja un problēmas amatiermākslā

Nav jau it kā grūta mīkla! Ticamākais minējums būs – tas ir gadu skaits, kas saskaitīts no dibināšanas dienas. Tomēr ne vienmēr tas ir tiesa. “Baltica '25” nozīmē to, ka nākamais festivāls notiks 2025. gadā, bet Bārtas etnogrāfiskajam ansamblim tomēr ir vairāk par deviņdesmit pieciem gadiem. Kāpēc tad jāraksta 95?