Notiks piemiņas koncerts “Veltījums pianistam Mārtiņam Zilbertam dzimšanas dienā”

Veltījumkoncertā žanriski kaleidoskopiskā salikumā skanēs to komponistu mūzika, kas Mārtiņam Zilbertam bijusi aktuāla – cittautiešu Georga Frīdriha Hendeļa, Riharda Vāgnera, Alfrēda Šnitkes un latviešu Artura Maskata, Pētera Butāna, Emīla Zilberta opusi.

Visas programmas gaišo pamatnoskaņu koncertā izteiks Mārtiņa brāļa Emīla dzejoļa rindas no viņa paša kompozīcijas: “Kā strautu dzidru, kā vasarziedu pilnu dzīvi dzīvojam un Tevi mīļojam.”

Kā viens no visaktīvāk koncertējošiem pianistiem – koncertmeistariem Latvijā – Mārtiņš Zilberts bija daudzu patstāvīgu kamermūzikas projektu dalībnieks un dibinātājs. To lokā jāmin LNSO klaviertrio, kā arī ansambļi "Brokastis Četratā", "Undertango" un citi, kas atskaņo mūziku no klasikas līdz pat crossover žanram.