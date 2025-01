Vai un kā baznīca var palīdzēt atkarīgajiem un viņu tuviniekiem

"Draudze jau nav tikai tā vieta, kur notiek dievkalpojums, pēc kura tiek ēstas bulciņas un kafija un cepumi, kaut gan šeit pie mums tieši tā arī notiek. Es pilnīgi varu iedomāties ikvienu cilvēku, kurš nonācis kaut kādās dzīves lielajās pārmaiņās un viņš atnāk uz vienu konvencionālu dievkalpojumu. Viņš noklausās kaut kādu stāstu, kurš varbūt ne vienmēr rezonē ar to, kas viņam tobrīd ir uz sirds. Tad vēl seko kaut kāds rituāls, kurš arī var nebūt viņam līdz galam saprotams. Visbeidzot, cilvēki kaut kā ļoti saviesīgi socializējas, ēd kādas uzkodas un dzer kafiju. Jā, šāda forma baznīcai ir.

Taču šī izpausme jau nav nokritusi no gaisa, bet ļoti lielā mērā saistīta ar 19. gadsimta otro pusi, kad, kad industrializācijas rezultātā baznīcām – īpaši jau pilsētās! – vajadzēja pilnīgi no jauna apskatīties sev apkārt un pārdomāt: "Priekš kam mēs esam un kā mēs varam būt noderīgi šiem daudzajiem cilvēkiem, kas tagad no laukiem ir ienākuši pilsētās, sev pilnīgi jaunā vidē?" Tad arī izveidojās tā baznīcas sociālā forma, kādu mēs pazīstam šodien. Protams, ar savu saturu, savu teoloģiju."