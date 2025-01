Herberta Cukura mazmazbērns sācis ceļu uz dzimuma maiņu

Rizoto savā "Facebook" profilā raksta: "Pagājušajā nedēļā apritēja 12 gadi, kopš lietoju hormonus. Hormonu aizstājterapiju (HRT) es atsāku 2013. gada 9. janvārī. Tā ir vairāk nekā trešdaļa no manas dzīves, kas pavadīta ārstējoties, un es esmu par to neizsakāmi pateicīga.

Mans ķermenis ir bijis uz estrogēna ilgāk nekā tas jebkad bijis uz testosterona (lai gan es sāku un pārtraucu HRT daudzas reizes kopš 13 gadu vecuma), un tomēr tik daudz no šī ceļa, kas noiets, šķiet, joprojām ir dziedināšanās un atgūšanās no posta, ko man nodarīja spēcīgais seksuālais hormons pusaudžu gados. Gaišā puse tajā visā ir tā, ka man ir iespēja audzināt savus bērnus, tāpēc es varu ar to sadzīvot.