Eiropas Parlamenta LUX balvas konkurencē turpinās skatītāju balsojums par filmu "Straume"

Veļ viens ar mākslas pasauli saistīts notikums gaidāms nākamnedēļ – Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā īpašā vitrīnā no 21. janvāra būs apskatāma balva "Zelta globuss" (Golden Globe), kuru Gints Zilbalodis saņēma 5. janvārī Losandželosā (detalizēta informācija sekos nākamās nedēļas sākumā).

Filmas "Straume" fenomenālie panākumi visā pasaulē turpinās, Latvijā to jau noskatījušies vairāk nekā 200 000 skatītāju. Nākamais svarīgais datums "Straumes" balvu un nomināciju kalendārā – 23. janvārī tiks izziņotas nominācijas ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars", kam "Straume" no Latvijas pieteikta ārzemju filmu kategorijā un var pretendēt uz nomināciju arī animācijas filmu kategorijā.

Filmu "Straume" finansiāli atbalsta Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eurimages, Francijas Nacionālais kino centrs, televīzijas Arte un Canal+, arī dažādi reģionālie fondi un atbalsta programmas Francijā un Beļģijā. Filma veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties studijām Dream Well Studio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija) un Take Five (Beļģija).