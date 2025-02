Novilkt melodijas un stāstus lejup no debesīm. Saruna ar soulmūziķi Džeikobu Benksu

Īpatnā, melanholiski smeldzīgā, nedaudz čerkstošā balss un emocionālie dziesmu teksti gadu gaitā sakopojuši visai pamatīgu fanu pulku. Džeikobs savās kompozīcijās bieži pēta identitātes, mīlestības un sociālo problēmu tēmas. Pēc virknes EP ierakstu 2018. gadā mūziķis izlaida savu pilnmetrāžas debijas albumu Village. Tam sekoja For My Friends 2021. gadā un Lies About The War gadu vēlāk. Benksa spēja miksēt žanrus un radīt dziesmas ar dziļu, sirsnīgu jēgu ir izpelnījusies arī kritiķu atzinību.