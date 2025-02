Latvijas dziesmu topā nonāk arī “Supernovas” dziesmas

Straumēšanas tops

Latvijas straumēšanas topā jau piekto nedēļu pirmajā vietā ir britu mūziķi Chrystal un NOTION ar dziesmas “The Days” remiksu. Viņiem seko mūziķis The Weeknd, kura dziesma “Timeless” sadarbībā ar reperi Playboi Carti ir otrajā vietā, bet dziesma “Sao Paulo” sadarbībā ar brazīliešu dziedātāju Anitta ir trešajā vietā. Ilgi gaidītais The Weeknd triloģijas albums “Hurry Up Tomorrow” iznāca 31. janvārī, un Latvijas straumēšanas top 20 kopā ir septiņas šī albuma dziesmas.