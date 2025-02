"Tik Tok" personība Atvara apvienojas ar Intaru Busuli jaunā dziesmā

kas mani iedrošināja dziedāt, turpināt darīt to, kas man patīk, un nepadoties. Pirms pāris mēnešiem, kad biju izķepurojusies no bedres pašas apakšas, sapratu, ka man ir pietiekami daudz spēka, lai varētu šo muzikālo stāstu publicēt. Nekas no tā gan nebūtu bijis iespējams bez Jāņa Jačmenkina, jeb šīs dziesmas producenta JJLUSH, kuru es, ne velti, bieži saucu par savu psihologu.