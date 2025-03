Kaspars Roga pastāsta, kāpēc dziesma "Pirmajā dienā" ir rotaļīga

Latvijas straumēšanas topā spēlētākā ir reperes Doechii dziesma "Anxiety", kurā izmantots visai populārs sampls. Pamattēmu veido ģitāras akordi no brazīliešu mūziķa Luiza Bonfas (Luiz Bonfá) darba "Seville", kas plašāk zināms kā daļa no Gotye un Kimbras dueta "Somebody That I Used to Know" melodijas.