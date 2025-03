Latvijas mūzikas topu pārņem reperis Playboi Carti; vadībā atgriežas "Sudden Lights"

Latvijas straumēšanas topā 12. nedēļā burtiski dominē repera Playboi Carti jaunais albums I am Music – pirmajā vietā ir dziesma "Evil Jordan" kopā ar reperi Trevisu Skotu, otrajā vietā "Rather lie", trešajā vietā "Crush", piedaloties mūziķim The Weeknd.

Lielajā Top 20 šoreiz nav neviena latviešu singla. Bez Playboi Carti dziesmām topā savu vietu atradušas arī Doechii ar "Anxiety" – no pirmās uz ceturto vietu. Lady Gaga ar "Abracadabra" – no otrās uz 12. vietu. Chrystal un NOTION ar kompozīciju "The Days – NOTION Remix" ir 14. vietā, bet ROSÉ, Bruno Mars ar "ATP." ir 16. vietā. Otra Lady Gaga dziesma kopā Bruno Mars ar "Die With A Smile" ierindojas 17. vietā. Savukārt 18. vietā ir jaunums – Alekss Vorens (Alex Warren) ar "Ordinary".