Rīgā pirmo reizi uzstāsies mūsdienu afrobīta zvaigzne ADÉDÈJÌ

Afrobīts ir viens no nozīmīgākajiem Āfrikas kontinenta mūzikas žanriem, kas apvieno afrikāņu mūzikas tradīcijas ar amerikāņu fankmūzikas ritmiem. Tā pirmsākumi saistīti ar leģendārajiem Nigērijas mūziķiem – bundzinieku Toniju Alenu un saksofonistu Felu Kuti, kuru ietekme joprojām atbalsojas gan džeza, gan afrikāņu mūzikas pasaulē. Viņu radošais mantojums iedvesmo daudzas grupas un māksliniekus ASV, Eiropā un Āfrikā.

ADÉDÈJÌ ir viens no spilgtākajiem šī žanra pārstāvjiem mūsdienās, piešķirot afrobītam jaunu enerģiju, bagātinot to ar fanka, džeza un soulmūzikas niansēm. Viņa jaunākais albums Yoruba Odyssey atgriežas pie mākslinieka saknēm, apvienojot džeza-fanka, afrobīta un jorubu mūzikas elementus. Albums izglīto un izklaidē, piedāvājot desmit skaņdarbus dažādos mūzikas stilos – no soula un džeza līdz blūzam un tradicionālajai jorubu mūzikai.