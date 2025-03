Mūsdienu mūzikas festivālu "deciBels" iesāks muzikāla pastaiga Rīgas pilsētvidē

Festivāla "deciBels" gaitā (no 31. marta līdz 4. aprīlim) muzikālas ekstravagances varēs pieredzēt ik vakaru. Izmeklēta kamermūzika izcilu mūziķu trio sniegumā 1. aprīli izskanēs koncertā "Melanholija", bet 2. aprīlī somu mūsdienu mūzikas ansamblis "Defunensemble" līdzās citām kompozīcijām pirmatskaņos arī JVLMA studenšu Lindas Dambergas un Laumas Kazakas jaundarbus.

Festivāls šogad ir uzsācis sadarbību ar Rīgas cirku, un divi no festivāla koncertiem 3. aprīlī notiks tieši tur. Plkst. 18 koncertā "KOKSNE" ar Andreasu Troboloviču un no koka stumbra izzāģētām ripām saspēlēsies "Sinfonietta Rīga" stīgu kvartets, savukārt plkst. 19 koncertā "Jaunas skaņu pasaules: DIY perkusiju ansamblis" eksperimentālu un nepieradinātu skaņas telpu ar saviem jaundarbiem uzburs JVLMA Kompozīcijas katedras studenti grieķu komponista Dimitra Maronida un sitaminstrumentālista Guntara Freiberga vadībā, pastiprinot un elektroniski manipulējot skaņas, kas tiks iegūtas, izmantojot gan visparastākos sadzīves priekšmetus, gan festivāla darbnīcas laikā tapušus, no stikla, koka vai metāla pašu izgatavotus netipiskus mūzikas instrumentus.