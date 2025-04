Festivālā "Baltica" piedalīsies vairāk nekā 3000 dalībnieku

Uz starptautisko folkloras festivālu "Baltica", kas šogad no 26. līdz 29. jūnijam notiks Rīgā, Siguldas novadā un Daugavpilī, dosies 249 folkloras kolektīvi no visiem Latvijas vēsturiskajiem reģioniem, kopā pulcējot 3110 dalībniekus. Viņu vidū būs arī diasporas kolektīvi un ārvalstu viesi no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas un Peru.