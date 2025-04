Latvijā klausītāko dziesmu topā šobrīd dominē izteikti līderi

"Dažreiz šķiet neticami, ka Raķete ir tāda ilgdzīvotāja, un pats labākais - izskatās, ka dziesma tikai tagad pa īstam ir ieskrējusies. Varbūt, tas ir kāds algoritms? Man par to grūti spriest. Bet zinu to, ka izpildīt šo dziesmu dzīvajā kopā ar Patrishu vienmēr ir episki!" pārdomās dalās Fiņķis. Šī dziesma 4. aprīlī saņēma platīna sertifikātu.

Trešajā vietā ir alternatīvās mūzikas modernie klasiķi "Empire of the Sun" ar dziesmu "We Are The People". No latviešu dziesmām lielā topa 20. vietā ir Wiesulis un sangvn ar "Pasarg' Dievs". Tūlīt aiz viņiem, 21. vietā lielajā TOP 20, bet trešais latviešu singlu topā ir reperis Ods ar dziesmu "Man viss ir labi", kurā piedalās arī reperi Wiesulis un Marko. Dziesmu skaita ziņā līderi joprojām ir Wiesulis un sangvn – latviešu topā ir trīs viņu oriģināldziesmas, kā arī Wiesuļa sadarbība ar Odu.