Koncertzālē “Latvija” uzstāsies skaņu skulptori "Elbtonal Percussion"

Grupas sastāvs gadu laikā mainījies, bet šobrīd to veido četri talantīgi perkusionisti: Stefans Krauze, Jans Frederiks Behrends, Zenke Šraibers un Fransisko Manuels Anguss Rodrigess. "Elbtonal Percussion" izdevuši vairākus albumus (pirmais no tiem – Percussion Works – izdots 1999. gadā), kā arī piedalījušies citu pazīstamu mākslinieku albumu tapšanā un projektu realizēšanā. Piemēram, 2012. gadā grupa izdeva albumu Plays Stewart Copeland, kas bija veltījums slavenās grupas "The Police" bundziniekam un komponistam Stjuartam Kopelandam. Albumā dzirdamas ne vien šīs grupas dziesmas, bet arī citi Kopelanda skaņdarbi, tajā skaitā arī īpaši "Elbtonal Percussion" sarakstītas kompozīcijas.