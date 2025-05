Komponists Krists Auznieks: "Mākslinieks var būt sociāli atbildīga un politiski aktīva persona"

Krists Auznieks: Šis ir pirmais gads, kad esmu šī festivāla mākslinieciskais vadītājs, šis festivāls notiek jau vairākus gadus, un to parasti organizē Latvijas Komponistu savienība. Šis ir arī pirmais pilnais gads, kad es esmu bijis šīs savienības vadītājs, un man likās būtiski uzsvērt vairākas lietas.

Pirmā no tām ir mākslinieka tēls mūsdienās. Vēlos uzsvērt šo antiromantiskā mākslinieka modeli. Kaut vai ideja par izolēto, pie sevis dungojošo un dziedošo Bēthovenu, kurš dzīvo pats savā iekšējā telpā, kurš ir antisociāls… No vienas puses, šī loma ir darījusi nešaubīgi daudz laba – vācu nacionālismam tā pamatizpratnē, tautas kultūras veidošanās un nostiprināšanās izpratnē. Redziet, tā sakot, uzlūkojiet – komponists un māksla, mākslas autonomija un tamlīdzīgi! Tās ir vērtīgas idejas, bet tās savā ziņā ir arī kaitējušas uzsvērumam par to, ka mākslinieks var būt sociāli atbildīga, politiski aktīva persona, un tas ir kaut kas, ko es gribēju aktivizēt, īpaši Latvijā.