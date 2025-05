Kalnciema kvartāls sāks vasaras ceturtdienu kultūras programmu; lielā atklāšana 22. maijā ar grupu “Dzeltenie pastnieki”

Kalnciema kvartāls atrodas tepat Rīgā, Āgenskalna atjaunoto 19. gadsimta koka māju pagalmā ar ziedošu ābeļdārzu, iemīļotiem kvartāla žiguļiem un galeriju, bet noskaņās – arī Itālijas šarmantajos ciematos vai Spānijas pagalmos patio, kur ir klāti gari galdi ar labiem ēdieniem, skan vinila plates un var bezrūpīgi iegrimt vakara čalās. Jaunajā vasaras ciklā “Te un tur” ceturtdienās Kalnciema kvartālā atvērsies pagalma restorāns, jo viesos ieradīsies kāds īpašs pavārs vai to apvienība, kurš uz vietas gatavos vakariņas. Vakarus pavadīs un atmosfēru veidos mākslinieka Henri Laķa kūrētā dīdžeju autorprogramma ar viesiem no Latvijas, Baltijas un Berlīnes. Savukārt Vīnu veikals & kafe piedāvās rūpīgi atlasītus vīnus no Itālijas Markes reģiona.