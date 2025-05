500 gadus senā gara gaisma. Iznācis eseju krājums par grāmatniecības vēsturi Latvijā un Igaunijā

Grāmatas atklāšanas pēcpusdienā LNB "Retumu pasaules" telpā bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa uzsvēra: "Man gribas ticēt un nepārtraukti apliecināt to, kā un ar kādu jaudu un attieksmi strādā Latvijas Nacionālā bibliotēka, ka ar katra šāda izdevuma kopā sanākšanas semināru mēs iedzīvinām latviešu grāmatas piecsimtgades svinēšanu un ar to atstājam savu nospiedumu nākamībai. Tādējādi mēs arī nostiprinām to fundamentu, ko mūsu sabiedrība, es ceru, vairs nekad nevarēs neredzēt: tā sakot, tas 500 gadu zīmogs būs iespiedies dziļi, pamatīgi un ļoti fundamentāli.