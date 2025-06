Miris leģendārās grupas "The Beach Boys" līderis Braiens Vilsons

"The Beach Boys' savu spozmi sasniedza no 1962. līdz 1966. gadam, kad iznāca tādi hiti kā "Surfin’ USA", "I Get Around", "Fun, Fun, Fun" un "Surfer Girl". Braeins Vilsons bija grupas dziesmu autors, aranžētājs, solists un basģitārists, kurš dzīves laikā ieguva divas "Grammy" balvas.