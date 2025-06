Traģēdija, no kuras varēja izvairīties: kas nogāja greizi Trevisa Skota "Astroworld" festivālā

Straumēšanas gigants "Netflix" laidis klajā dokumentālo filmu “Trainwreck: The Astroworld Tragedy”, kas izgaismo vienu no skandalozākajām mūsdienu masu pasākumu traģēdijām. Filma, kas tagad pieejama arī LMT klientiem, piedāvā izdzīvojušo liecības, ekspertu vērtējumus un detalizētu notikumu rekonstrukciju. Rezultāts ir skarbs, bet nepieciešams atgādinājums par to, cik bīstama var būt organizatoriskā nolaidība.