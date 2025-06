"Skaņu mežā" pirmo reizi saspēlēsies improvizētāji Bils Neiss un Džons Bučers

2024. gada oktobrī žurnāls "The Wire" rakstīja sekojoši: "Tieši pateicoties Džonam Bučeram, saksofons kā instruments ir piedzīvojis dažas no savām radikālākajām transformācijām kopš frīdžeza rašanās. Savas 40 gadus ilgās karjeras laikā Bučers ir pārvilcis robežas tam, uz ko soprānsaksofons un tenora saksofons ir spējīgi."

Treader Duos by Butcher/Sanders . Ward/Turner . Tchicai/Marsh

Medijs "New York City Jazz Record" savukārt rakstījis, ka Bučers ir "viens no ietekmīgākajiem mūziķiem pasaulē un jau kopš 80. gadiem darbojas kā priekšgājējs dažādās brīvās improvizācijas praksēs".

Visbeidzot, medijs "Time Out New York" rakstījis šos vārdus: "Nav šaubu – Džons Bučers ir iespaidīgākais tenorsaksofona meistars, ko esam dzirdējuši."

2011. gadā Bučers saņēma prestižo Pola Hemlina balvu, ko dēvē par "ģēniju granta" ekvivalentu Lielbritānijā. Viņa ieraksti un priekšnesumi pavēruši skatu uz improvizēto mūziku no daudz un dažādām perspektīvām – no radikāli klusas un atturīgas redukcionisma improvizācijas jeb "jaunā Londonas klusuma" vai saspēles ar izaicinošu telpu akustisku (priekšnesumiem ūdens tvertnēs un alās) līdz dinamiskai, intensīvai saspēlei, kompozicionāliem elementiem un eksperimentiem ar fīdbeku un elektroniku. Ar fīdbeku mūzikas tehnoloģijā visbiežāk saprot skaņas fenomenu, kad skaņa no skaļruņa vai izejas (output) ierīces tiek uztverta ar mikrofonu vai ieejas (input) ierīci un pēc tam atkārtoti tiek pastiprināta, radot cilpu (loop).